Stück Eiffelturm-Wendeltreppe um 275.000 Euro versteigert

Ein Teil einer früheren Wendeltreppe des Pariser Eiffelturms ist um knapp 275.000 Euro unter den Hammer gekommen. Der Schätzpreis von 30.000 bis 40.000 Euro sei damit um ein Vielfaches übertroffen worden, teilte das Auktionshaus Artcurial am Dienstag in Paris mit. Das Originalstück des über 130 Jahre alten Pariser Wahrzeichens komme in eine europäische Sammlung.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Das nun versteigerte Stück ist etwa drei Meter hoch