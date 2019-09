"Sturm" auf Area 51? Alien-Fans feierten in der US-Wüste

Eigentlich wollten sie Aliens sehen - und einen Geheimstützpunkt des US-Militärs stürmen. So weit kam es am Freitag nicht. Allerdings haben es sich trotz Warnungen Hunderte Menschen nicht nehmen lassen, in den 50-Seelen-Ort Rachel im Süden der Wüste des US-Staates Nevada zu kommen, um ein Festival zu feiern und zu campen - und sich zumindest den hoch gesicherten Eingang zur Area 51 anzuschauen.

SN/APA (AFP/Getty)/MARIO TAMA Partystimmung in der Wüste Nevadas