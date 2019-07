Sturm "Barry" zu tropischem Tief abgeschwächt

Der Tropensturm "Barry" hat an der Südküste der USA weniger Schaden angerichtet als befürchtet. Einen Tag nach seiner Ankunft an Land stufte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami das Unwetter am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem tropischen Tief herab. Montag früh erreichte "Barry" nur noch Windgeschwindigkeiten von 35 Kilometern pro Stunde.

SN/APA (AFP)/SETH HERALD Der Durchzug des Sturms fiel glimpflicher aus als erwartet