Sturm "Hilary" bringt Kalifornien sintflutartigen Regen

Sintflutartiger Regen und Überschwemmungen: Der Tropensturm "Hilary" hat den Südwesten der USA erreicht und versetzt die Region mit den Metropolen San Diego und Los Angeles in einen Ausnahmezustand. Das Zentrum des Sturms bewegte sich nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) in den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien. Zuvor war "Hilary" an der Küste von Baja California in Mexiko auf Land getroffen. Zwei Tote wurden gemeldet.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M 'Hilary' setzt Kaliforniens Stra§en unter Wasser