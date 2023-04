Sturm tötet einen Menschen in türkischem Erdbebengebiet

Nach einem Sturm im türkischen Erdbebengebiet ist die Verletztenzahl auf mindestens 50 Menschen gestiegen. Ein Mensch sei getötet worden, twitterte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstagabend. Der Sturm in der durch die Beben stark beschädigten Region Kahramanmaras habe besonders Menschen in Zelten und Wohncontainern getroffen, schrieb die Nachrichtenagentur DHA. Mindestens 170 Zelte seien beschädigt worden.

BILD: SN/APA/AFP/OZAN KOSE Das türkische Erdbebengebiet wurde von einem Sturm getroffen