Stuttgart: Tatwaffe von tödlicher Attacke war Samuraischwert

Die Tötung eines 36-jährigen Mannes auf offener Straße in Stuttgart vor einer Woche ist mit einem Samuraischwert verübt worden. Es handle sich um eine Deko-Waffe, die der mutmaßliche Täter am Tattag gekauft habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Waffe ist frei verkäuflich, sie darf aber nicht am Körper geführt werden. Der Gewaltexzess hatte sich auf einer Straße im Stadtviertel Fasanenhof ereignet.

SN/APA (dpa)/Sven Kohls Die Bluttat ereignete sich vor einer Woche