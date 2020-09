Sucharbeiten nach Explosion in Beirut endgültig eingestellt

In Beirut haben sich die Hoffnungen zerschlagen, einen Monat nach der Explosionskatastrophe im Hafen doch noch Überlebende in den Trümmern zu finden. Bei der Untersuchung des letzten Luftlochs in den Gebäudetrümmern sei niemand gefunden worden. Die Sucharbeiten an der Stelle wurden daher am Sonntag offiziell eingestellt.

SN/APA (AFP)/PATRICK BAZ Kaum jemand glaubt noch an ein Wunder