Suche nach im Wald verschwundenem Mädchen geht weiter

Die Polizei hat die Suche nach einem vermissten Mädchen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet in der Nacht auf Dienstag fortgesetzt. Mit einem Großaufgebot von deutschen und tschechischen Einsatzkräften werde weiter nach der achtjährigen Julia S. aus dem Raum Berlin gesucht, teilte die bayrische Polizei am Montagabend mit. Das Kind war am Sonntag beim Spielen im Wald am Berg Cerchov (Schwarzkopf) in Tschechien verschwunden.

SN/APA/dpa/Armin Weigel Auch Hunde sind im Einsatz