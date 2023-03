Suche nach Überlebenden in Malawi nach Tropensturm "Freddy"

Nach tagelanger Verwüstung durch den schweren Tropensturm "Freddy" haben Rettungskräfte am Donnerstag in Malawi weiter nach Überlebenden gesucht. Der Zyklon hat in drei Ländern im südöstlichen Afrika - Malawi, Mosambik und Madagaskar - Behörden zufolge mindestens 309 Menschenleben gefordert. Am meisten betroffen ist das verarmte Malawi, wo der staatliche Fernsehsender MBC am Mittwoch von 225 Todesfällen berichtete.

BILD: SN/APA/AFP/JACK MCBRAMS Suche nach Überlebenden ist ein Wettkampf gegen die Zeit