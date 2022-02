Suche nach Vermissten auf brennender Fähre vorerst beendet

Die Rettungskräfte werden die Suche nach Überlebenden auf der brennenden Autofähre "Euroferry Olympia" vorerst einstellen. So lange das Schiff auf See sei, könnten die Such- und Rettungsarbeiten nicht mehr fortgesetzt werden, teilte am Dienstag das griechische Handelsschifffahrtsministerium mit. Die Arbeiten seien für die Rettungskräfte wegen großer Hitze und giftiger Dämpfe zu schwierig und es gebe kaum mehr Hoffnung auf Überlebende.

SN/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS Das Schicksal von zehn Lkw-Fahrern ist noch ungewiss