Suche nach Verschütteten bei Mineneinsturz in Indonesien

Beim Einsturz einer illegalen Goldmine in Indonesien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Retter suchten am Donnerstag auf der Insel Sulawesi nach Überlebenden. 19 Bergleute wurden bisher gerettet. Laut den Behörden bestand Kontakt zu mehreren Verschütteten in der Mine Bolaang Mongondow, was die Hoffnung auf weitere Überlebende des Unglücks nährte.

/APA (AFP)/HANDOUT Gefährliche Rettungsaktion für die Helfer