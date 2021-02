Südafrika setzt Einsatz von Astrazeneca-Impfstoff aus

Südafrika wird den Einsatz des Impfstoffes des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca aussetzen, solange Wissenschafter über die beste Verwendung der Arznei beraten. Das kündigte Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Sonntag in Pretoria an. Zuvor hatte Astrazeneca eingeräumt, der Impfstoff biete nur begrenzten Schutz bei einer mild verlaufenden Infektion mit der südafrikanischen Variante des Virus, das sich jüngst auch in Tirol stark ausgebreitet hat.

SN/APA (AFP)/ALAIN JOCARD Vorerst keine Astrazeneca-Impfungen in Südafrika (Symbolbild)