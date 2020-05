Südafrikaner feiert seinen 116. Geburtstag

Seine Schwester starb 1918 an der Spanischen Grippe, nun hat der Südafrikaner Fredie Blom inmitten der Coronavirus-Pandemie seinen 116. Geburtstag gefeiert. "Ich habe dank Gottes Gnade so lange gelebt", sagte der Jubilar, der zu den ältesten Menschen der Welt zählt, am Freitag. Der Afrikaner wurde 1904 im südafrikanischen Adelaide geboren.

SN/APA (AFP)/RODGER BOSCH Fredi Blom ist erstaunliche 116 Jahre alt