Süden Indiens wappnet sich für Wirbelsturm

Angesichts eines herannahenden Wirbelsturms Michaung haben Behörden in Teilen von Südindien Schulen und Büros der Verwaltung geschlossen. Zudem wurden Menschen in Küstengebieten zur Sicherheit in temporäre Unterkünfte gebracht. Am Flughafen der Millionenmetropole Chennai fielen Flüge aus, wie Medien berichteten unter Berufung auf offizielle Angaben.

BILD: SN/APA/AFP/R__SATISH_BABU Michuang führte bereits zu Überschwemmungen