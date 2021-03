Suezkanal: Springflut soll Riesenfrachter "Ever Given" freispülen

Bevor die Teilentladung der "Ever Given" startet, könnte am Suezkanal ein Naturwunder helfen - oder aber Kaffee bald knapp werden.

SN/afp/satellite image ©2021 maxar tech Die „Ever Given“ blockiert seit Tagen den Suezkanal. Schleppkähne konnten den 400-Meter-Riesen bislang nicht befreien.