Sumo-Ringer kämpfen gegen schlechtes Image

Sexuelle Übergriffe, mögliche Absprachen und Gewaltexzesse erschüttern das Bild des einst hoch angesehenen Nationalsports in Japan. Das soll sich ändern.

Japans Traditionssport ist in der Krise. Eine Schlägerei in einer Karaoke-Bar, sexuelle Übergriffe und hartnäckige Gerüchte über Kampfabsprachen belasten das Image einer Institution, die für das Bild eines ganzen Landes steht. Eine Untersuchungskommission will alle 900 aktiven Ringer befragen, um sich ein Bild vom Zustand des Sports zu machen - und gegenüber der Öffentlichkeit wieder für saubere Verhältnisse zu sorgen. Die Aufräumaktion kommt pünktlich zu Beginn des jährlichen Frühjahrsturniers in Osaka von 11. bis 25. März. Unter Vorsitz des pensionierten Generalstaatsanwalts Keiichi Tadaki ist eine gründliche Bestandsaufnahme geplant, um die Ursachen für Gewalt und Korruption im japanischen Ringkampf zu klären. "Es geht um den Erhalt des Sumo", sagte Tadaki in Tokio. "Der Sport muss sich der Realität stellen."

Das Opfer der Prügelei vom Oktober, der Ringer Takanoiwa, kann auf diesem Frühjahrsturnier vermutlich zum ersten Mal seit jenem schicksalhaften Tag wieder antreten. Er hatte einen Schädelbruch erlitten, als ein Sumo-Meister ihn in einer Karaoke-Bar zusammengeschlagen hatte. Täter war der mongolische Meister Harumafuji. Grund für dessen Ausbruch: Der 28-jährige Takanoiwa hatte einer Reihe von älteren Ringern beschieden, ihre Zeit sei bald um.

Als ihn diese dann über seine Pflicht zur Ehrerbietung ermahnten, nahm der Jüngere sein Handy und fing an, Nachrichten zu beantworten. Daraufhin flippte Harumafuji aus, wie die japanische Sportzeitung "Nikkan Sports" berichtet. Takanoiwa landete im Krankenhaus. Er musste operiert werden, nachdem Harumafuji mit ihm fertig war. Takanoiwa tritt vermutlich am Sonntag wieder an, erwartet jedoch nicht, gut abzuschneiden. "Ich werde mein Bestes geben", sagte er vor Reportern. "Aber es wird noch dauern, bis ich wieder richtig in Form bin." Harumafuji musste seine Karriere beenden.

Sumo verpflichtet zu einem strengen Ehrenkodex. Nicht umsonst nehmen auch ausländische Sportler einen japanischen Künstlernamen an, wenn sie in ein Sumo-Haus eintreten. Sie tragen nur noch traditionelle japanische Kleidung und ordnen sich der Hierarchie im Team unter. Doch Gewalt kommt immer wieder vor. Die Sumo-Welt hat sich immer noch nicht von einem tragischen Ereignis im Jahr 2007 erholt, als Teamkollegen einen 17-jährigen Nachwuchsringer totgeschlagen haben.

Auch andere Skandale halten Sumo derweil in den Schlagzeilen. Einer der beiden Chef-Schiedsrichter des Verbands hatte einen Junior-Schiedsrichter im Dezember in betrunkenem Zustand begrapscht und gegen dessen Willen geküsst. Der Teenager hatte seinen Boss nach einer durchzechten Nacht in dessen Hotel zurückbugsieren wollen, als dieser plötzlich übergriffig wurde. Der Chef-Schiedsrichter wurde vorerst suspendiert - der Verband gab zu, ein Problem mit exzessivem Alkoholkonsum zu haben.

Sumo leidet zudem in seinem Heimatland an schwindender Aufmerksamkeit. Das mag an hartnäckigen Vorwürfen von Absprachen liegen: Meister, die nur noch einen Sieg brauchten, um den Titel zu halten, gewannen seit Jahrzehnten statistisch gesehen auffallend oft.

Die Absprachen ließen sich nur schwer nachweisen - bis das Handyzeitalter anbrach. Im Jahr 2011 fanden gemeinsame Ermittlungen des Sportministeriums mit der Polizei Beweise für die Absprachen in Form von Textnachrichten. Der Verband brach das laufende Turnier ab, 23 Ringer wurden ausgestoßen, es gab neue Regeln - doch der Imageschaden war immens. Wer will schon Wettkämpfe schauen, bei denen der bessere Sportler absichtlich verliert?

Der Sport hat sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich gewandelt. Die größte Veränderung brachte die Zulassung ausländischer Sportler. Im aktuellen Turnier kommen beide Favoriten aus dem Ausland: Tochinoshin stammt aus Georgien, Kakuryu aus der Mongolei. Erst im Vorjahr stieg erstmals seit 1998 wieder ein japanischstämmiger Ringer an die Spitze auf: Kisenosato erreichte den Rang eines Großmeisters (Yokozuna).

Da mongolische oder bulgarische Teilnehmer oft einen Hintergrund im normalen Ringen haben, wenden sie modernere und wissenschaftlichere Trainingsmethoden an. Zum Entsetzen der Traditionalisten gewannen sie reihenweise gegen konservative japanische Gegner. Statt Fett brachten sie mehr Muskeln mit; sie mästeten sich nicht mit Unmengen Bier und superfettem Essen wie früher üblich, sondern auch mit Proteinprodukten. Das Sumo verlor an Gemütlichkeit - und die Konkurrenz wurde schärfer.

Athletisch wirken die Kraftmenschen jedoch auch heute nicht - selbst wenn sie sehr schnell und flexibel sind. Die Regeln begünstigen hohe Stabilität im Stand. Das erreichen die Ringer durch einen niedrigen Schwerpunkt. Für sie ist also hohes Gewicht im Bereich von Bauch, Po und Oberschenkeln von Vorteil.



(SN)