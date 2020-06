Surfer stirbt nach Hai-Attacke vor Ostküste Australiens

Vor der Ostküste Australiens hat ein Hai einen Surfer am Sonntag angegriffen und getötet. Auch Ersthelfer hätten den am Bein schwer verletzten 60-Jährigen nicht mehr helfen können, teilte die Polizei mit. Die Hai-Attacke ereignete sich am Salt Beach nahe Kingscliff, 800 Kilometer nördlich von Sydney. Andere Surfer wurden aufgefordert, die Gewässer zu verlassen. Der Strand wurde gesperrt.

SN/APA (AFP/Archiv)/LUDOVIC MARIN Dritter tödlicher Hai-Angriff in diesem Jahr in Australien