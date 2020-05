Surfer vertreibt Hai in Australien mit Faustschlägen

Ein französischer Surfer ist bei einer Hai-Attacke an einem australischen Strand verletzt worden. Dylan Nacass sei am Freitag in Bells Beach südöstlich von Melbourne angegriffen worden, berichtete der australische TV-Sender Nine News. Der Hai habe sich in seinem Bein verbissen, erzählte der 23-Jährige. Er habe ihn zwei Mal geschlagen, dann habe der Hai von ihm abgelassen.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Ein Surfer vertrieb einen Hai mit Faustschlägen