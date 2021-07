Surfer vor australischer Küste von Hai angegriffen

Ein Surfer ist vor der Ostküste Australiens von einem Hai attackiert und schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Strand von Crescent Head zwischen Brisbane und Sydney von Augenzeugen aus dem Wasser gezogen und erstversorgt worden, bis die Notärzte eintrafen, berichtete der Sender 9News am Dienstag. Er habe sehr schwere Verletzungen am Arm und sei in ein Krankenhaus geflogen worden.

SN/APA/Monterey_Bay_Aquarium_Founda Es soll sich um einen drei Meter langen Weißen Hai gehandelt haben.