SUV erfasst in Frankfurt mehrere Menschen: zwei Tote

Ein SUV hat bei einer tödlichen Kollision in Frankfurt/Main mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst. Zwei davon seien an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Bei dem Verkehrsunfall am Nachmittag waren laut Polizei zwei Fußgänger und ein Fahrradkurier von dem Auto angefahren worden. Die Identität des Autofahrers stand nach Polizeiangaben zunächst nicht fest.

SN/APA (dpa)/Silas Stein Folgenschwerer Pkw-Unfall in Frankfurt/Main