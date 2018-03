Sydneys Schwulenparade Mardi Gras feiert 40 Jahre

Rund 12.000 Tausende Schwule und Lesben sind in Sydney zur jährlichen Mardi-Gras-Parade auf die Straße gegangen. Sie erinnerten am Samstag zugleich an den ersten Marsch vor 40 Jahren, der von der Polizei brutal niedergeschlagen worden war. Angeführt wurde die Parade von einem Festwagen der Ureinwohner, auf dem sich der Aborigine Chris Bonney als britischer Entdecker James Cook verkleidet hatte.

