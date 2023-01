Hauseinsturz in Aleppo fordert 16 Menschenleben

Beim Einsturz eines Wohnhauses in der syrischen Stadt Aleppo sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Sonntag. Vier weitere Menschen seien verletzt worden. In dem fünfstöckigen Gebäude sei vermutlich Wasser ausgetreten und ins Fundament gelaufen, hieß es. Zudem sei es in der Nähe zu Explosionen gekommen, sagte ein Anrainer. Retter suchten nach weiteren Opfern unter den Trümmern.

SN/APA/AFP/- Suche nach Opfern nach Hauseinsturz