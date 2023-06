Täter schweigt nach Messerattacke in Frankreich

Nach der erschütternden Messerattacke in Frankreich mit vier verletzten Kindern und zwei erwachsenen Opfern schweigt der Täter weiterhin zu seinem Motiv. Wegen versuchten Mordes war der 31 Jahre alte Mann am Samstag in Untersuchungshaft genommen worden. Alle Opfer sind inzwischen außer Lebensgefahr. In der Alpenstadt Annecy kamen am Sonntag Hunderte Einwohner zu einem Gedenken in dem Park am See zusammen, wo es am Donnerstagmorgen zu der Bluttat gekommen war.

BILD: SN/APA/AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Gedenkveranstaltung am Sonntag in der Stadt Annecy