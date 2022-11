Tag der Toten in Mexiko begangen

Kerzenlicht im Dunkel der Nacht, orangefarbene Blumen am Grab: Am Tag der Toten haben am Mittwoch in Mexiko auf den Friedhöfen viele Mexikaner ihrer verstorbenen Angehörigen gedacht. Zu den katholischen Feierlichkeiten Allerheiligen und Allerseelen bauten viele Familien zu Hause zudem buntverzierte Altäre mit Fotos ihrer Verstorbenen, deren Lieblingsspeisen und Lieblingsgetränke sowie Andenken auf.

SN/APA/Klaus Blume Der Tag der Toten in Mexiko war auch heuer wieder sehr bunt