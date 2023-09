Taifun "Haikui" in Taiwan auf Land getroffen

Früher als erwartet hat der mächtige Taifun "Haikui" Taiwan erreicht. Der Wirbelsturm sei gegen 15.40 Uhr (Ortszeit, 09.40 Uhr MESZ) im Landkreis Taitung im Osten der Insel auf Land getroffen, teilte der Wetterdienst am Sonntag mit. Er komme "rascher voran als erwartet". Die Behörden hatten im Vorfeld vor einer "beträchtlichen Bedrohung" durch den Durchzug des ersten Taifuns seit vier Jahren gewarnt.

Nach Angaben des Wetterdienstes hatte der Wirbelsturm eine Windgeschwindigkeit von 154 Stundenkilometern, seine Böen erreichten bis zu 190 Stundenkilometer. In Taitung wirbelten entwurzelte Bäume durch die Luft, während sich die Menschen im Inneren ihrer Häuser verkrochen, berichtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP.

Im Vorfeld hatten die Behörden die Evakuierung von rund 4.000 Menschen aus den am stärksten gefährdeten Gebieten angekündigt, mehr als 200 Inlandsflüge wurden gestrichen. In den meisten Regionen im Osten und Süden der Insel blieben die Geschäfte geschlossen. Tausende Menschen waren zeitweise ohne Strom.

Laut dem Wetterdienst dürfte "Haikui" den Südteil der Insel vom Osten bis zum Westen durchqueren und am Montagmorgen über die Straße von Taiwan in Richtung Festlandchina weiterziehen. Zuletzt hatte 2019 ein Taifun in Taiwan gewütet, ein Mensch war dabei ums Leben gekommen.