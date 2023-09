Taifun "Haikui" wütet in Taiwan - Warnung auch für China

Bei heftigem Regen und Sturm sind in Taiwan mindestens 116 Menschen durch den Taifun "Haikui" zu Schaden gekommen. Betroffen waren unter anderem Auto- und Motorrollerfahrer, die bei Verkehrsunfällen durch umstürzende Bäume verletzt wurden, wie Taiwans Notfallzentrale am Montag mitteilte. In rund 260.000 Haushalten fiel nach Behördenangaben der Strom aus. 8.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Etwas mehr als 1.900 Menschen kamen in öffentlichen Einrichtungen unter.

Mehr als 200.000 Haushalte ohne Strom