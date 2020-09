Taifun "Haishen" fordert ein Todesopfer in Japan

In Japan ist durch den Taifun "Haishen" laut Behörden mindestens ein Mensch gestorben, vier weitere wurden nach einem Erdrutsch in der Region Miyazahki vermisst. Bei drei Todesfällen während des Sturmes blieb die Ursache zunächst unklar. Mehr als 300.000 Haushalte waren am Montag weiterhin ohne Strom. "Haishen" bewegte sich an der Ostküste der koreanischen Halbinsel entlang weiter Richtung Norden.

SN/APA (AFP/JIJI PRESS)/STR Es ist der zweite Taifun innerhalb einer Woche