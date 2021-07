Taifun In-Fa erreicht Küste Chinas

Die Zahl der Toten durch schwere Überschwemmungen in Zentralchina ist auf 63 gestiegen. Fünf Menschen werden weiter vermisst, wie die Behörden mitteilten. Neue Unwetter drohten durch Taifun In-Fa, der am Sonntag mit stürmischen Winden und heftigen Regenfällen bei der Stadt Zhoushan südlich von Shanghai an der ostchinesischen Küste auf Land traf. Die schwer betroffene Provinz Zhejiang hatte am Samstag bereits die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Höchste Alarmstufe in Provinz Zhejiang