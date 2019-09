Taifun "Lingling" richtete Schäden in Südkorea an

Der Taifun "Lingling" hat in Teilen Südkoreas am Samstag Stromausfälle, Gebäudeschäden sowie Verkehrsbehinderungen verursacht. Eine Frau sei in Boryeong südwestlich von Seoul ums Leben gekommen, als sie von starken Winden erfasst worden sei, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

SN/APA (AFP/YONHAP)/- "Lingling" ist der 13. Taifun in diesem Jahr