Taifun "Mangkhut" forderte auf den Philippinen 13 Tote

Durch den Supertaifun "Mangkhut" sind auf den Philippinen und in Taiwan mindestens 13 Menschen gestorben. Auf der nördlichen Hauptinsel der Philippinen, Luzon, traf der Sturm der Kategorie vier am Samstag mit Böen von bis zu 255 km/h auf Land. Mindestens vier Millionen Menschen leben direkt in der vorhergesagten Taifunschneise.

SN/APA (AFP)/CNA PHOTO Verwüstung der Marke "Mangkhut"