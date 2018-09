Taifun "Mangkhut" forderte auf den Philippinen erste Opfer

Bei einem von Taifun "Mangkhut" ausgelösten Erdrutsch sind auf den Philippinen zwei Mitarbeiterinnen der Rettungskräfte getötet worden. Polizisten der Stadt Baguio im Norden fanden die Leichen. In der Hauptstadt Manila wurde ein Toter in einem Fluss gefunden. In Taiwan wurde eine Frau von den hohen Wellen durch den Taifun weggerissen.

SN/APA (AFP)/CNA PHOTO Verwüstung der Marke "Mangkhut"