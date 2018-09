Taifun Mangkhut: Schon Vorboten trafen die Philippinen hart

Heftiger Wind, starker Regen: Die Vorboten von Taifun "Mangkhut" haben den Norden der Philippinen getroffen. In Teilen der Provinzen Cagayan und Isabela fiel der Strom aus, zahlreiche In- und Auslandsflüge wurden gestrichen. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt, mehr als 4.500 Passagiere strandeten in Häfen der Inselgruppe im Westpazifik.

SN/APA (AFP)/NOEL CELIS Fischer verstärken ihre Hütten