Taifun "Saola" im Süden Chinas auf Land getroffen

Der Taifun "Saola" hat den Süden Chinas erreicht, nachdem er zuvor Hongkong gestreift und dort Verwüstungen angerichtet hatte. "Saola" sei am Samstag gegen 3:30 Uhr (22.30 MESZ am Freitag) südlich der chinesischen Stadt Zhuhai in der Provinz Guangdong auf Land getroffen, erklärte die chinesische Wetterbehörde. Vor dem Erreichen Hongkongs hatte sich "Saola" bereits abgeschwächt. Fast 900.000 Menschen waren zuvor aus gefährdeten chinesischen Gebieten evakuiert worden.

BILD: SN/APA/AFP/MEHDI LEBOUACHERA Zerstörung auf den Straßen Hongkongs sichtbar