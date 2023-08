Tate-Brüder nicht mehr unter Hausarrest

In Erwartung ihres Prozesses sind der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate, sein Bruder Tristan und ihre zwei mutmaßlichen rumänischen Komplizinnen am Freitag aus dem Hausarrest entlassen worden. Sie dürfen allerdings Rumänien nicht verlassen. Die Maßnahme des Appellationsgerichts in Bukarest gilt bis zum 2. Oktober, wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax berichtete.

BILD: SN/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Prozess frühestens im September