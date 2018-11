Taucher starb bei Suche nach Absturzopfern in Indonesien

Bei der Suche nach Opfern und Wrackteilen der abgestürzten Passagiermaschine vor der Küste Indonesiens ist ein Taucher ums Leben gekommen. Der Mann sei bewusstlos im Meer entdeckt und in einem Krankenhaus für tot erklärt worden, sagte der Leiter der Rettungsaktion am Samstag. Nach Militärangaben könnte ein plötzlicher Druckabfall in der Pressluftflasche zu dem Unfall am Freitag geführt haben.

SN/APA (AFP)/ADEK BERRY Bergungsarbeiten dauern an