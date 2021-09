Tausende bei Demos gegen 3G-Regel in Italien

Tausende Menschen haben sich am Samstag in mehreren italienischen Städten an Demonstrationen gegen den Beschluss der italienischen Regierung beteiligt, ab dem 15. Oktober die sogenannte 3G-Regel auf alle Arbeitnehmer auszudehnen. Die größten Demonstrationen fanden in Rom, Mailand, Turin und Triest statt.

SN/APA/dpa/Axel Heimken Italien dehnt die 3G-Regel auf den Arbeitsplatz aus