Tausende feierten bei Gay-Pride-Parade in Rom

Tausende Menschen haben am Samstag bei der Gay-Pride-Parade in Rom gefeiert. Mit dem Marsch durch die Innenstadt der italienschen Hauptstadt forderten die Teilnehmer gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Bei Temperaturen um die 30 Grad schwenkten die Menschen Regenbogenfahnen und tanzten zu Partymusik auf den Paradewagen und am Straßenrand.

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Marsch durch die Innenstadt der italienschen Hauptstadt