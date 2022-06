Tausende Migranten starten in Mexiko "Karawane" mit Ziel USA

In Südmexiko hat sich eine neue Migrantenkarawane in Richtung USA geformt. Tausende Männer, Frauen und Kinder machten sich am Montag in der Stadt Tapachula an der Grenze zu Guatemala auf den Weg gen Norden, quasi pünktlich zum Auftakt des Amerika-Gipfels in Los Angeles, den US-Präsident Joe Biden am Mittwoch eröffnen will. Die Migranten stammen hauptsächlich aus Venezuela. Mindestens 6.000 waren nach örtlichen Medieninfos unterwegs, von mehr als 10.000 sprachen Aktivisten.

SN/APA/AFP/ISAAC GUZMAN Sie wollen in die USA