Tausende nach Überschwemmungen in Paraguay obdachlos

Überschwemmungen haben in Paraguays Hauptstadt Asuncion Tausende obdachlos gemacht. Mindestens 20.000 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen, weil das Hochwasser des Rio Paraguay ganze Viertel überflutet, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Für die Hauptstadt wurde für einen Monat der Notstand ausgerufen. Insgesamt leben in Asuncion und seinem Einzugsgebiet rund 2,2 Millionen Menschen.

SN/APA (AFP)/NORBERTO DUARTE Ungewöhnliches Hochwasser in Asuncion