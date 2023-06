Tausende nach Vulkan-Ausbruch auf den Philippinen evakuiert

Nach dem Ausbruch des Vulkans Mayon auf den Philippinen sind mehr als 12.800 Anrainer in Sicherheit gebracht worden. Die vor allem in Bauerndörfern und am Fuß des Berges lebenden Menschen seien in Evakuierungszentren untergekommen, teilte der philippinische Zivilschutz am Sonntag mit. Das Gesundheitsministerium warnte vor den Risiken durch das Einatmen von Aschepartikeln und giftiger Gase.

BILD: SN/AP Die Wolken stammen vom Ausbruch des Mayon.