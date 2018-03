Tausende ohne Wasser in London

Geplatzte Rohre haben in Großbritannien für massive Probleme bei der Wasserversorgung gesorgt. Allein in London waren am Sonntagabend knapp 20.000 Haushalte ohne fließendes Wasser, berichteten die Agentur PA und der Sender BBC unter Berufung auf die Wasserwerke. Zahlreiche Schulen kündigten daher für Montag an, dass der Unterricht ausfallen werde.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Eisige Temperaturen lie§en Wasserleitungen platzen