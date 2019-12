Tausende "Penisfische" an Kaliforniens Küste aufgetaucht

Dieser Anblick ist nicht ganz jugendfrei: An Kaliforniens Küste sind diese Woche tausende Seewürmer aufgetaucht. Die wegen ihrer Form auch "Penisfisch" genannten Tiere tauchten am Drakes Beach nördlich der US-Metropole San Francisco auf. Hauptsächlich im Westküstenstaat Kalifornien zu finden, gelten sie als Delikatesse in Südkorea, wo sie aphrodisierende Wirkungen haben sollen.

SN/APA (iNaturalist)/KATE MONTANA Diese Seewürmer tauchten am Strand auf