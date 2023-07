Tausende Touristen fliehen vor Waldbrand auf Rhodos

Wegen eines Großbrandes auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind Medienberichten zufolge bereits Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Der staatliche Rundfunk berichtete am Samstagabend in einer Sondersendung, dass 8.000 Menschen den Süden der bei Touristen beliebten Insel auf dem Landweg verlassen hätten. Die Zahl könne noch höher liegen, hieß es.

BILD: SN/APA/EUROKINISSI/STRINGER Touristen flüchten vor dem Feuer