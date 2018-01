Tausende vor Vulkanen in Südostasien auf der Flucht

Gleich mehrere Vulkane haben zu Wochenbeginnn viele Tausend Menschen in Südostasien in Atem gehalten. Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali spuckte der Vulkan Agung am Montag Aschewolken in bis zu 2,5 Kilometer Höhe. Zugleich mussten rund 3.000 Menschen auf Papua-Neugineas Vulkaninsel Bam ihre Häuser verlassen, wie lokale Behörden mitteilten und Medien berichteten.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Der Agung spuckt Asche