Technik aus Tirol soll Elefanten in Bangladesch beschützen

Das Unternehmen Bernard aus Hall konzipiert ein Früherkennungssystem, um Zugunfälle mit den Riesen zu vermeiden.

Es klingt für Europäer geradezu ein bisschen verrückt, aber in Südasien ist es offensichtlich ein ernstes Problem: Der Bahnverkehr wird in manchen Regionen durch wandernde Elefanten behindert bzw. gefährden Kollisionen zwischen den Riesensäugern und Zügen den Bestand der gefährdeten Art zusätzlich. Daher hat die Asiatische Entwicklungs-Bank (Asian Development Bank, ADB) beim Neubau einer Bahnstrecke in Bangladesch ein eigenes Projekt ausgeschrieben, um die Asiatischen Elefanten zu schützen. Den Auftrag hat nun das Tiroler Unternehmen Bernard, ein Planungsbüro für Sicherheits- und Automatisierungstechnik ...