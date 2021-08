Technischer Defekt bei Londoner Tower Bridge bringt Chaos

Wegen eines technischen Defekts hat sich die berühmte Tower Bridge im Londoner Zentrum am Montagnachmittag nicht mehr schließen lassen. "Die Tower Bridge ist derzeit für den Verkehr und Fußgänger wegen eines technischen Fehlers geschlossen", teilte die City of London Police auf Twitter mit. Auf Aufnahmen des britischen Senders ITV sind die beiden Brückenflügel in hochgeklapptem Zustand zu sehen.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Londoner Tower Bridge blieb offen und löste Verkehrschaos aus