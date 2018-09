Teenager überlebte sieben Wochen Irrfahrt auf Fischhütte im Pazifik

49 Tage trieb ein 19-Jähriger aus Indonsien auf einer Fischfanghütte im offenen Pazifik. Starke Strömungen hatten die Holzkonstruktion aus seiner Vertäuung weggerissen. Durch Zufall wurde der Bursche nun gerettet.

Das Drama hatte sich bereits in den Sommermonaten ereignet, wurde aber erst jetzt durch einen Bericht der indonesischen Botschaft in Japan bekannt. Demnach hatte der 19-jährige Aldi Novel Adilang auf einer mehr als 100 Kilometer nördlich von Indonesien treibenden Fischfangstation gearbeitet. Sein Job: Er sollte Lampen am Leuchten halten, damit Fische anlocken und fangen.

Es ist ein einsamer Job. Als einzige Gesellschaft stand ihm ein Walkie-Talkie zur Verfügung. Einmal pro Woche wurde die Rompong genannte Fischfalle von Festland aus mit einem größeren Schiff angesteuert. Aldi übergab dem Kollegen seinen Fang, im Gegenzug erhielt er Verpflegung und Trinkwasser.

Mitte Juli erfasste aber eine starke Meeresströmung eine der kleinen Holzhütten, die Halteseile rissen und die Hütte samt dem jungen Mann geriet auf das offenen Meer.

Tage um Tage, Wochen um Wochen trieb das Häuschen immer weiter in den Pazifik.

SN/AP Gerettet: Aldi Novel Adilang an Bord der Arpeggio.

Die Hütte verfügt weder über ein Ruder noch einen Motor. Aldi Novel hatte auch nur wenige Vorräte bei sich. Immerhin gelang es ihm, Fische zu fangen. Er trank Regenwasser beziehungsweise filterte Meerwasser mit Hilfe seiner Kleidung. Nachdem der Gaskocher leer geworden war, verheizte Aldi Teile der hölzernen Aufbauten, um die gefangenen Fische nicht roh verzehren zu müssen.

Mehrmals kam Hoffnung auf Rettung auf, doch mindestens zehn Schiffe zogen an der kleinen Hütte vorbei, niemand an Bord bemerkte das seltsame Gefährt.

SN/APA/AFP/STR Wieder daheim: Aldi Novel Adilang mit Ausweisen.

Erst Ende August, fast 2000 Kilometer von der Küste entfernt, bemerkte schließlich die Besatzung des unter panamaischer Flagge fahrenden Handelsschiffes Arpeggio die im Meer treibende Hütte. Der Frachter nahm Aldi an Bord, die Seeleute päppelten den Burschen auf. Die Arpeggio setzte ihre Fahrt schließlich wie geplant nach Japan fort. Dort nahmen indonesische Botschaftsmitarbeiter ihren Landsmann in Empfang und organisierten letztlich seinen Heimflug.

