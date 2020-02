Teheraner kaufen trotz Verbots Valentinstag-Accessoires ein

Herzballons, Teddybären, rote Rosen: Trotz eines teilweisen Verkaufsverbots zum Boykott westlicher Traditionen haben sich die Bewohner Teherans an dem im Iran beliebten Valentinstag mit zahlreichen Liebes-Accessoires eingedeckt. Einige Verkäufer befestigten in der iranischen Hauptstadt Herzballons an Straßenschildern, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag berichteten.

SN/APA (AFP)/- Straßenverkäufer bieten Herzballons an