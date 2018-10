Teil der abgestürzten Sojus-Rakete in Kasachstan gefunden

Nach dem Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete haben Suchmannschaften ein abgestürztes Trümmerteil in der Steppe von Kasachstan gefunden. Der Absturz habe niemanden verletzt, sagte ein Vertreter des kasachischen Zivilschutzes am Freitag in der Hauptstadt Astana. Der Fundort liege 40 Kilometer von der Stadt Dscheskasgan entfernt.

SN/AP Die Raumkapsel in der Steppe Kasachstans 450 Kilometer nordöstlich von Baikonur.