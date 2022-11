Telefonbetrüger richten Milliardenschäden an

In weltumspannenden Aktionen hoben Polizei und Justiz Banden von Telefonbetrügern aus. Diese nutzen mit Tricks die Gier ihrer Opfer aus. Es kam zu mehr als 140 Festnahmen und neben der Sicherstellung von Hunderten Datenträgern auch zur Beschlagnahme von Vermögenswerten in zweistelliger Millionenhöhe.

Beim bisher größten Schlag gegen Telefonbetrüger hat die britische Polizei etwa 120 Menschen festgenommen. Tausende Opfer seien mithilfe von Technik, die die Bande um einen 35-jährigen Mann im Darknet und über den Kurznachrichtendienst Telegram verkauft hatte, um Millionen Euro betrogen worden, berichtete die Metropolitan Police in London am Donnerstag. Eine Internetseite, die in eineinhalb Jahren 3,7 Millionen Euro Gewinn gemacht habe, wurde geschlossen. Der Betreiber der Website zählt zu den Festgenommenen, betonte die Europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag.

